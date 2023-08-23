Свердловская область вошла в топ-3 по количеству желающих голосовать в интернете

В Свердловской области на утро 23 августа 48 416 избирателей подали заявления на «Госуслуги» для дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Свежие данные привел Центризбирком РФ.

Лидером по числу желающих голосовать в интернете на данный момент является Московская область – более 340 тысяч заявлений на ДЭГ. На втором месте находится Алтайский край – 87 310 заявлений. Свердловская область замыкает тройку активных регионов по стране.

Заявления избирателей об участии в электронном голосовании принимаются до 5 сентября. В Свердловской области удаленно можно проголосовать на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, на выборах городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре, а также на довыборах в думы Белоярского округа и Каменска-Уральского. Всего в регионе 9 и 10 сентября пройдет 11 избирательных кампаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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