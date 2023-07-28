Ирбитский округ лидирует по заявкам электронного голосования на выборах

Порядка 1,5 тысячи избирателей в Свердловской области подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. На данный момент большая часть заявок поступает из муниципалитетов Ирбитского избирательного округа №13, где состоятся довыборы депутата заксобрания региона.

«Прием заявлений начался 25 июля и продлится до 5 сентября. Пока тенденция складывается такая: жители области заинтересованы в новинке больше, чем екатеринбуржцы», – сообщила «Новому Дню» председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Напомним, электронное голосование также будет доступно на выборах городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре, а также на довыборах в думы Белоярского округа и Каменска-Уральского. ДЭГ проводится наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. Каждый избиратель может воспользоваться только одним из способов голосования – очным или дистанционным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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