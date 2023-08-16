Свыше 33 тысяч свердловчан зарегистрировались для участия в электронном голосовании

В Свердловской области 33 744 избирателей подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах-2023. Такие данные были приведены сегодня на заседании Центризбиркома.

Напомним, прием заявлений на портале «Госуслуги» начался 25 июля и продлится до 5 сентября. В Свердловской области электронное голосование доступно на довыборах депутата областного заксобрания по Ирбитскому округу №13, на выборах городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре, а также на довыборах в думы Белоярского округа и Каменска-Уральского.

ДЭГ проводится наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. Каждый избиратель может воспользоваться только одним из способов голосования – очным или дистанционным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»