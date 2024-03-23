Шахтеров засыпало на руднике, Белгород отправил детей в Пензу, в ЕС не договорились по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Третья неделя марта прошла под знаком решительности. Россияне были почти единодушны в желании повлиять на судьбу страны и выбрать лидера нации. В Госдуме довольно резко предсказали судьбу французских военных на Украине, а Пекин решительно высказался за участие России в переговорах по Украине.

Разногласия недели – ЕС не смог согласовать изъятие доходов от российских активов

Главы стран ЕС не смогли договориться об изъятии доходов от замороженных российских активов. По итогам саммита Евросовет решил продолжить работу над практическими решениями, которые позволят использовать деньги, в том числе для поддержки Украины.

Итоги недели – ЦИК утвердил протокол об итогах выборов президента РФ

ЦИК РФ утвердил протокол об итогах президентских выборов. Свой голос за Владимира Путина отдали рекордные 76 277,708 тыс. человек или 87,28% от общего числа проголосовавших. Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49% от числа избирателей в списках, что также стало рекордом в истории современной России.

Обещание недели – в Госдуме пообещали убить всех французских солдат, появившихся на Украине

Служба внешней разведки РФ получила сведения, что Франция готовит две тысячи военных для отправки на Украину. В Париже отрицали подобные планы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу предупредил о незавидных перспективах французских военных в случае отправки на Украину. «Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю», – заявил политик.

Контроль недели – ВС РФ отрезали все пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

Российские военные взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ в районе трех сел под Авдеевкой. Это значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта и повлияет на усилия украинских военных удержать позиции.

ЧП недели – в Приамурье 13 шахтеров застряли на руднике после обвала

Обвал горных пород случился на золотодобывающем прииске «Пионер» в Амурской области. В шахте остались заблокированы 13 вахтовых рабочих. Спасатели бурят две скважины, чтобы оценить обстановку и связаться с рабочими. Параллельно идет разбор обвалившейся породы.

Специалисты допустили, что причиной ЧП могло стать землетрясение. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, СКР возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Выезд недели – с Белгородщины вывозят детей из-за обстрелов

Власти Белгородской области решили вывезти из-под обстрелов порядка девяти тысяч детей в соседние регионы. Пенза, Тамбов, Калуга, Ставрополье уже согласились принять детей на каникулах. 22 марта первые 1,2 тыс. детей покинули домашний регион и выехали в Пензенскую область.

Решение принято из-за повышенной активности ВСУ, которые не только обстреливают приграничные районы, но и пытаются прорваться внутрь ближайших к границе поселений.

Бойкот недели – КНР отказалась обсуждать «формулу мира» без России

Китай пытается убедить Запад, что участие России в переговорах по Украине необходимо. Пекин готов даже бойкотировать будущие встречи, если представителей Москвы не пригласят. Китайские дипломаты заявили, что мирный саммит в Швейцарии без участия России станет похожим на «потемкинскую деревню».

Совет недели – в США призвали Киев срочно договариваться с Москвой

Аналитики посоветовали Украине срочно начать диалог с Россией, пока киевский режим не потерял нынешние переговорные позиции. Запад начал осознавать, что выгоды от Киева ничтожны по сравнению с затратами. Помощи будет все меньше, ВСУ придется отступать, и стартовые условия переговоров для Киева будут ухудшаться.

© 2024, РИА «Новый День»

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