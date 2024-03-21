«Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю» – Петр Толстой дал интервью французам

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой дал на французском языке эксклюзивное интервью одному из ведущих телеканалов Франции BFMTV. В нем он предельно откровенно попытался донести до французского общества незавидные перспективы французских военных, которых Макрон собирается направить на Украину.

Напомним, что в своих последних высказываниях президент Франции Эммануэль Макрон придерживался мысли, что не будет устанавливать «никаких ограничений» в поддержке, оказываемой Киеву перед лицом воинственной России. «Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю», – ответил на эти угрозы Петр Толстой в эфире BFMTV.

«Нас не волнует его мнение. Нас не волнует Макрон, что он говорит, его пределы», – пояснил Петр Толстой, являющийся праправнуком известнейшего русского писателя Льва Толстого.

«Вы, французы, которые хотят прийти с солдатами в Одессу, провоцируете Третью мировую войну», – продолжает Петр Толстой, имея в виду комментарии, приписываемые Эммануэлю Макрону и которые Елисейский дворец официально опровергает.

«Если будет убито 300 или 400 французов, ваш президент окажется в ловушке: он должен либо ускорить историю, либо увеличить присутствие войск, либо вывести войска», – поясняет вице-спикер Думы.

«Сегодня [на Украине – прим. ред.] 13 тысяч наемников, в том числе 367 французов. 147 уже убиты», – говорит Петр Толстой. Цифра, которую BFMTV не смог подтвердить. – И мы всех перебьем, не волнуйтесь», – говорит вице-спикер Думы.

«Французы должны понимать последствия»

«Идея отправки французских солдат в Украину закончится гробами, покрытыми трехцветным флагом в Орли, – настаивает Петр Толстой. – Французы должны понимать последствия, вот и все».

БФМТВ добавляет, что во вторник глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил СМИ, что Франция готовится отправить на Украину 2000 солдат. Но министерство вооруженных сил Франции данную информацию опровергло.

В течение нескольких недель Эммануэль Макрон использовал «стратегическую двусмысленность» в отношении потенциальной отправки западных войск на Украину, чтобы «помочь армии Владимира Зеленского противостоять российскому вторжению, которое началось в феврале 2022 года», добавляет БФМТВ. Те, кто устанавливает «пределы» поддержки Украины, «выбирают поражение», – настаивал он в прошлый четверг во время телеинтервью Макрон.

Отвечая на вопрос BFMTV о развитии конфликта, Петр Толстой сказал, что он убежден, что «Украина никогда не будет существовать в границах» довоенного времени. «Для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не собираемся останавливаться, не собираемся выводить войска», – настаивает вице-спикер Думы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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