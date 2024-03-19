Нарышкин: Франция готовит военных для отправки на Украину

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во вторник, 19 марта, заявил, что есть данные, что Франция готовит воинский контингент в количестве двух тысяч человек для отправки на Украину, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-бюро СВР, Нарышкин сказал: «Нынешнему руководству страны Франции нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек. Французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом».

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции в Париже по теме Украины заявил, что «не исключает отправки на Украину французских военных».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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