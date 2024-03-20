Российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

Российские военные взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки украинских войск в районе трех сел под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По ее словам, подразделения ВС РФ продолжают давить на ВСУ на авдеевском направлении. «Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское», – цитирует Кимаковский ТАСС.

Как отметил советник главы ДНР, удары значительно затруднят логистику противника на этом участке фронта.

Накануне Кимаковский сообщил, что под натиском российской армии ВСУ покинули сразу несколько позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. В тот же день Минобороны России заявило об освобождении села Орловка.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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