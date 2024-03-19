ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой – советник главы ДНР

Украинские войска покинули сразу несколько позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, ожесточенные бои у Тоненького и Орловки принесли свои результаты. Под натиском российской армии украинские боевики оставили целый ряд позиций в районе этих населенных пунктов.

Кимаковский уточнил, что при отступлении украинские подразделения бросили на поле боя тела погибших сослуживцев.

Накануне Минобороны России сообщило об улучшении положения российских военнослужащих на Авдеевском направлении. Как отметили в ведомстве, ВС России отразили семь атак и контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое в ДНР. Противник лишился до 295 военнослужащих, двух БМП, трех боевых бронемашин и британской гаубицы «FH-70».

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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