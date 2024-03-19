Армия России отразила восемь контратак ВСУ и улучшила свои позиции в зоне спецоперации

За прошедшие сутки ВС РФ отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ и улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные отбили шесть контратак штурмовых групп и заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики.

Две атаки были отражены на Южно-Донецком направлении. При этом наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции. Улучшить положение по переднему краю также удалось на Купянском и Херсонском направлениях.

За сутки киевский режим потерял до 530 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре танка, пять БМП, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три американские артсистемы М777, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, а также боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», две самоходки «Гвоздика», САУ М109 «Paladin», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и два Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и зенитно-артиллерийский комплекс С-60,

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских дрона, перехвачены 38 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха», «Град» и «Vampire».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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