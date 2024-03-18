СМИ: Китай бойкотирует мирные переговоры по Украине без участия России

Пекин готов бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия, – сообщает в понедельник, 18 марта, сообщает издание Politico.

Со ссылкой на источники американское издание пишет: «Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров в Швейцарии, в противном случае Пекин будет бойкотировать такие встречи. Этот же посыл был четче передан в ходе недавнего европейского турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя».

Ранее в публикации издания South China Morning Post сообщалось, что «Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без участия Москвы станет похожим на «потемкинскую деревню».

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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