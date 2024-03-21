Глава ЦИК огласила рекордный итоговый результат выборов президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сегодня утвержден протокол об итогах президентских выборов. За действующего главу государства Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей – 76 млн 277 тысяч 708 человек, что составило 87,28% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что все попытки Запада дестабилизировать избирательный процесс оказались «мыльным пузырем», который лопнул.

«Об общих результатах голосования, 76 млн 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина, то есть результат такой же остался – 87,28% от числа избирателей, принявших участие в голосовании… За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тысяч 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тысяч 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тысяч 629 человек, 3,2%», – уточнила Памфилова.

Глава ЦИК РФ сообщила о рекордных показателях активности избирателей. «Установлено, что итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49% от числа избирателей, включенных в списки. В абсолютном выражении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. В истории современной России подобного показателя еще не было», – подчеркнула она.

При этом Памфилова отметила, что по техническим причинам были признаны недействительными 709 бюллетеней на 11 избирательных участках. По ее словам, кроме этого, 36 бюллетеней пострадало из-за провокаций с заливанием красящей жидкости в ящики для голосования. «По всей стране была 41 акция (по порче бюллетеней) на участках. Представляете – у нас 96 тысяч избирательных участков, ну вот всего 41 там случай… Казус с зеленкой и все прочее – это в 26 субъектах произошло. Что у нас пострадало в результате – в три десятка ящиков для голосования впрыснуто зеленкой… Там было около 240 бюллетеней, по итогам… оказалось, что сохранено большинство бюллетеней, они были учтены и в итоге пострадало всего 36 бюллетеней. Вот их выхлоп – мыльный евро-североамериканский пузырь, который лопнул», – подчеркнула глава ЦИК РФ.

«Очень чистая кампания. Все сработали очень ответственно. И хочу сказать, что у нас ни одной жалобы, которую должна была рассматривать ЦИК по итогам выборов нет. Ни одной нет», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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