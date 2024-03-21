«Хватит им поддаваться…» Памфилова о вмешательстве Запада в выборы президента России

Провокационные технологии Запада для подрыва избирательного процесса в России не сработали. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подводя окончательные итоги выборов главы государства. По ее словам, провал врагов России произошел по всем фронтам.

Председатель Центризбиркома обратила внимание, что многочисленные провокации на зарубежных участках не помешали большинству избирателей поддержать президента РФ Владимира Путина. «Несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, у нас какие результаты (на зарубежных участках) в целом? За Владимира Владимировича Путина проголосовало из этих 388 791 избирателя 281 845 голосов или 72, 54% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», – уточнила она.

В то же время Памфилова отметила, что в иностранных государствах, в которые переехало большое число антироссийски настроенных релокантов, был большой процент недействительных бюллетеней, но это также не повлияло на итоговый результат.

«На самом деле те страны, самые недружественные, например, в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%, в Эстонии – 75,22%, в Латвии – 70,6%, в Австралии – 53,6%, в Армении… – 54,7%, в США – 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство – 63,53%», – подчеркнула глава ЦИК РФ, отметив, что были также попытки срыва голосования.

По ее словам, провалились также хакерские провокации на ресурсы ЦИК, которые подверглись в общей сложности 12,2 млн DDoS-атакам. «Мы прогнозировали, что могут быть опасности, ещё в 2020-2021 годах. Понимали, когда мы увидели, какие ресурсы, которые готовы все это скачивать, перемалываться, внедряться и все это гробить…Слава Богу, что мы сделали этот спецпортал (видеонаблюдения). Слава Богу, что мы придумали систему профессионального наблюдения», – сказала Памфилова.

Вместе с тем, по ее словам, за рубежом была сформирована сеть профессиональных жалобщиков, которая пыталась сорвать работу избирательных комиссий. «Такой бюрократический терроризм, я бы сказала… В общей сложности к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них более половины составили шаблонные обращения организованных фальсификаторов из-за рубежа, для того чтобы все мы погрязли водовороте бумаг, забыв об избирателях и системе. В основном это все из-за рубежа, более того, впервые для такого цинизма используются подростки», – рассказала она.

«Следующий элемент террора – телефонный терроризм. Просто беспрецедентного масштаба был. Мы к этому готовились, мы предполагали, что он может быть таких масштабов», – отметила глава Центризбиркома.

«Материалов (по вмешательству в выборы РФ извне), которые мы получили, хватит не на один «круглый стол». И это будет очень важно, потому что этот важнейший выбор не последний, нам ещё не раз проводить. И мы не должны давать спуску нашим врагам. Они вот с нами на всех фронтах (воюют), и мы должны – хватит им поддаваться – должны уже работать на опережение, идти вперед», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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