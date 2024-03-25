Это проблемы Запада: россияне отреагировали на нежелание вражеских государств признать выборы президента РФ

Отказ Запада признать легитимными прошедшие выборы президента России является его же проблемой. Такого мнения придерживается большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День».

«Мне всё равно, это проблемы Запада», – такой вариант ответа выбрали 69,05% респондентов на вопрос: как вы оцениваете решение Запада не признавать итоги президентских выборов в России?

Ещё 20,08% участников опроса считают, что такая позиция Запада подтверждает его бессилие перед Россией. В то же время 10,45% читателей РИА «Новый День» полагают, что отказ признания выборов главы российского государства свидетельствует о том, что Запад настроен на продолжение войны против России.

Напомним, по итогам президентских выборов безоговорочную победу одержал действующий глава российского государства Владимир Путин. В его поддержку высказались 76 млн 277 тысяч 708 человек, что составило 87,28% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Явка на выборах составила 77,49% от числа россиян, включенных в списки избирателей. В абсолютном выражении проголосовали 87 576 075 россиян. Как подчеркивала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, это рекордные показатели в истории современной России.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 19 по 25 марта 2024 года. В голосовании приняли участие 1215 респондентов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube