ФСБ предотвратила теракт в предвыборном штабе в Барнауле

Сотрудники ФСБ помешали поджечь предвыборный штаб в Барнауле перед президентскими выборами. Три жителя Новосибирской области получили задание от представителей запрещенной террористической организации, следует из сообщения ведомства.

23-летний сибиряк приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки. Получив задание поджечь предвыборный штаб, мужчина привлек двух земляков 1998 и 2006 годов рождения.

«Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ», – цитирует сообщение агентство «Прайм».

Сотрудники ФСБ задержали преступную группу около здания штаба, когда те готовились приступить к поджогу. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта. Суд арестовал подозреваемых на время расследования.

Как сообщал «Новый День», житель Кубани готовился устроить теракты в Брянске по заданию украинских радикалов. Он заложил бомбы у входа в несколько зданий в преддверии выборов.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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