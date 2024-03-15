В Брянске ФСБ предотвратила теракты по заказу Киева перед выборами

Житель Кубани готовился устроить теракты в Брянске по заданию украинских радикалов. Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемого и обезвредили бомбы, заложенные им у входа в несколько зданий в преддверии выборов.

«Задержан гражданин РФ 2002 г.р., осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» подготовку терактов. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств)», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, бомбы для терактов хранились в тайнике в Калужской области. Подозреваемый забрал их и заложил у входов в здания энергетических компаний и социальных учреждений. Теракты должны были дестабилизировать обстановку в стране перед выборами главы государства. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Карелии сотрудники ФСБ предотвратили теракт в городе Олонец. Завербованный киевским режимом белорус готовился взорвать сделанную из британской взрывчатки бомбу в одном из административных зданий.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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