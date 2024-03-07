В Карелии остановили террориста с британской бомбой

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в карельском городе Олонец. Завербованный киевским режимом белорус готовился взорвать сделанную из британской взрывчатки бомбу в одном из административных зданий, следует из сообщения ведомства.

По данным ФСБ, гражданин Белоруссии собирал для украинских спецслужб информацию об объектах транспортной инфраструктуры и административных зданиях Карелии. Затем согласился совершить теракт и по указанию кураторов забрал из схрона готовую бомбу, но не успел подорвать.

«Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находившегося в межгосударственном розыске», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Во время задержания подозреваемый начал стрелять в силовиков, и во время перестрелки был убит. При нем нашли бомбу из пластичной взрывчатки РЕ-8 британского производства, электродетонатор М-6 производства США, таймер, пистолет Макарова с патронами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В Бердянске Запорожской области член участковой избирательной комиссии погибла в результате теракта. Самодельная бомба находилась в машине и сработала, как только женщина села в салон.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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