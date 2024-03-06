В Бердянске в результате теракта погибла член избирательной комиссии

В Бердянске Запорожской области при взрыве автомобиля погибла член участковой избирательной комиссии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 6 марта под машину члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, припаркованного возле дома на улице Герцена, было заложено самодельное взрывное устройство. Бомба сработала в тот момент, когда женщина села в салон автомобиля. От полученных травм она скончалась в больнице.

В связи с гибелью женщины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

«По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил о теракте в Бердянске, в результате которого тяжелые ранения получила местная жительница. Подробности он не привел. Позднее Рогов сообщил, что врачи не смогли спасти пострадавшую. У погибшей остался ребенок.

«Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. [Украинские] террористы совершили теракт в Бердянске», – написал Рогов в своем телеграм-канале. По данным общественника, мощность СВУ, заложенного под автомобиль женщины, составила около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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