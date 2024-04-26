«Весеннее обострение»: в МИД РФ оценили резолюцию ЕП о выборах в России

Резолюция Европарламента с призывом не признавать результаты президентских выборов в России показала беспомощную злость Запада, считает и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Он назвал документ финальным аккордом антироссийской песни Европы.

Дипломат напомнил, что антироссийские настроения царили в ЕП в течение всего срока полномочий нынешних депутатов. Все это время парламентарии жили словно в пузыре, который лопнет в июне во время выборов в Европарламент.

«Резолюция стала финальным аккордом их антироссийской песни. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение», – говорится в заявлении.

Логвинов отметил, что резолюция является вмешательством во внутренние дела другого государства. Дипломат также задался вопросом, каким будет итог выборов в ЕП.

«Посмотрим, окажется ли следующий пузырь настолько же наполнен антироссийской субстанцией», – добавил чиновник.

Накануне Европарламент официально призвал страны ЕС не признавать итоги выборов президента в России и объявить их недемократическими. Парламентарии считают, что российские выборы «не были ни свободными, ни справедливыми». Глав государств ЕС также призвали оказывать всяческую поддержку оппозиции в России.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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