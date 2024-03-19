Из Белгородщины вывезут 9000 детей из-за обстрелов

Власти Белгородской области решили вывезти из-под обстрелов порядка девяти тысяч детей в соседние регионы. Договоренности с регионами, которые примут ребят, уже есть.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за участившихся обстрелов с украинской стороны мирное население частично вывезут с опасных территорий.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района в Пензу, Тамбов и Калугу, Ставропольский край. Система выстроена», – цитирует губернатора ТАСС.

22 марта первые 1,2 тыс. детей покинут домашний регион.

Подобные меры администрация региона принимала несколько раз в периоды наиболее активных атак украинских боевиков на приграничные территории РФ. Ранее днем 14-летнему подростку частично оторвало руку в результате обстрела Белгородского района с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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