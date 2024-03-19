Три белгородца пострадали при обстреле ВСУ

Подросток и две женщины пострадали в Белгородском районе в результате воздушной атаки с украинской стороны. 14-летнему юноше оторвало часть руки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Система ПВО сбила большую часть целей, но осколки упали на жилые районы. Находившейся на улице женщине осколками посекло руку и ногу в поселке Разумное. Там же пострадали мать и сын, когда обломки снарядов попали в их дом.

«У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности. У его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Медики уже оказывают всем пострадавшим помощь.

В поселке повреждены еще 10 частных домов, несколько квартир в пяти многоэтажках. В зданиях школы и детского сада выбило окна. Повреждены 13 автомобилей: три полностью сгорели.

Ранее днем силы ПВО сбили девять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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