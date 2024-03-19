российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 11:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пригород Белгорода подвергся ракетной атаке. ПВО сбила девять снарядов «Вампир»

Украинские войска обстреляли пригород Белгорода из реактивной системы залпового огня. Власти объявляли ракетную опасность. Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили девять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Ракетная опасность на данный момент отменена.

Как отметило военное ведомство, очередная попытка ВСУ совершить атаку по Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пресечена около 10:30 мск. «Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», – говорится в сообщении Минобороны.

По данным местных телеграм-каналов, прилеты зафиксированы в пригороде Белгорода – поселке Разумном. Там загорелся один частный дом и еще как минимум один дом поврежден. Кроме того, на парковке горят несколько автомобилей. Также сообщается о повреждении нескольких легковых машин. Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, пострадали три человека. По информации телеграм-канала Baza, один из пострадавших – 14-летний подросток, ему оторвало кисть. Также он получил осколочные ранения. Данная информация официально не подтверждена.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,