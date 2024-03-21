Евросовет не согласовал изъятие российских замороженных активов и призвал к усилению санкций против Москвы

Главы государств-членов ЕС по итогам саммита в Брюсселе в четверг, 21 марта, не смогли согласовать практических решений об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины и призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против Москвы, – сообщают СМИ.

В итоговом заявлении саммита ЕС, в частности, говорится: «Европейский совет рассмотрел прогресс в отношении следующих конкретных шагов по направлению чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных активов России, на благо Украины, включая возможность финансирования военной поддержки. Европейский совет предлагает Совету продолжить работу над недавними предложениями Высокого представителя и Комиссии ЕС».

«Евросовет приветствует введение 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам по ослаблению способности России вести войну, включая усиление санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения. Россия не должна одержать победу», – заявили также лидеры стран-членов ЕС по итогам саммита.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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