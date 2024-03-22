Специалисты назвали землетрясение причиной обвала на руднике «Пионер»

Специальная комиссия выясняет причины обвала в шахте приамурского рудника «Пионер», где заблокированы 13 человек. Специалисты предполагают, что причиной ЧП стало землетрясение.

И. о. завкафедрой геологии и природопользования АмГУ доктора геолого-минералогических наук Дмитрия Юсупова сообщил, что в районе рудника регулярно происходят подземные толчки.

«Предприятие находится в сейсмоактивной зоне. Вблизи предприятия располагаются глубинные тектонические разломы, некоторые считаются очень активными. Полагаю, что подземные толчки могли стать одной из причин обрушения», – сказал Юсупов в беседе с ИА PrimaMedia.

Научный сотрудник Института геологии и природопользования ДВО РАН Владимир Жижерин подтвердил, что около «Пионера» вероятны землетрясения.

«Определить точно, что именно произошло, затруднительно. Этот регион умеренно сейсмически опасный. Это рудное поле, на котором разрабатывается несколько объектов. Оно находится на пересечении активных тектонических структур, там сложная обстановка», – пояснил Жижерин.

Он подчеркнул, что точную причину обвала установить сложно, потому что в регионе мало оборудования, регистрирующего сейсмическую активность. Также приборы фиксируют и толчки, и последствия падения каменных масс: прибор не может установить природу колебаний. Полностью обезопасить производство от возможных землетрясений невозможно, и горные удары чаще всего непредсказуемы, добавил эксперт.

18 марта на золотодобывающем прииске в Амурской области случился обвал горных пород. В шахте остались заблокированы 13 вахтовых рабочих. Спасатели бурят скважину, чтобы оценить обстановку и попытаться наладить связь с рабочими. Параллельно идет разбор обвалившейся породы. Только за минувшую ночь из завала в шахте вывезли 214 кубометров грунта, сообщило правительство Приамурья.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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