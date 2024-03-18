Под завалами в шахте на золотом прииске в Амурской области может находиться до 15 человек

Управление МЧС по Амурской области в понедельник, 18 марта, сообщило, что в результате обрушения на золотодобывающем прииске в Амурской области под завалами в шахте может находиться до15 человек. По предварительным данным – все живы, – сообщают СМИ.

В сообщении МЧС РФ региона говорится: «Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте... По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев».

«На место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области выдвинулся взвод горноспасателей из Нерюнгри, они будут на месте через несколько часов. Еще один отряд вылетел из Хабаровска. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. Порода рухнула в штреке комбината «Пионер» в Зейском районе. По предварительной информации, все живы. Воздух в шахту поступает, но прямой связи с людьми нет, так как коммуникации оборвало», – сообщил представитель экстренных служб.

Благовещенск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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