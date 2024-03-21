Продолжение конфликта с Москвой не принесет большой выгоды Киеву или его союзникам. Украине стоит быстрее начать диалог с Россией, потому что нехватка западной помощи будет и дальше ослаблять переговорную позицию киевского режима, пишет The National Interest.

«Трудно сформулировать измеримые выгоды, и перспективы любого будущего прорыва ограничены. Вашингтон мало чего добился, лишь заставил Россию расходовать ресурсы. Сейчас подходящее время для переговоров, и чем скорее будет достигнуто урегулирование, тем лучше», – считает обозреватель Харрисон Касс.

Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории. Даже если сможет, усилия и затраты на это намного превысят «выгоды». Ресурсы западных союзников истощены, противников поддержки Украины все больше. На этом фоне вероятность провала будущего контрнаступления Киева очень высока.

«США вложили в Украину почти 75 млрд долларов, и в конечном итоге американские налогоплательщики и чиновники признают, что стратегических выгод от поддержки Украины не существует. Финансирование конфликта иссякнет. На Киев надавят ради переговоров, одновременно ослабляя его переговорную позицию», – говорится в статье.

В Москве неоднократно говорили о готовности к переговорам с Киевом. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что общение должно быть основано на сложившихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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