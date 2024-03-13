Путин: переговорам по Украине мешают «хотелки после приема психотропных средств»

Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но они должны быть основаны на сложившихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных средств». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Евгению Киселеву. По его словам, Россия прежде всего будет исходить из интересов национальной безопасности.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», – сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

Путин при этом подчеркнул, что переговоры – это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для России.

По словам главы государства, нелепо со стороны Москвы «вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются». «Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», – заявил президент РФ.

В то же время Путин указал, что в России «знают те «морковки», которые ей собираются показывать, для того чтобы убедить в том, что момент для начала переговоров настал. Президент РФ повторил, что Москва хочет разрешить украинский конфликт мирными средствами. «Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, и в данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации. Мы из этого и будем исходить», – подчеркнул он.

Путин при этом назвал более умными людьми тех, кто начал задумываться о переговорах между Россией и Украиной и поиске реальных интересов России. Глава государства считает, что это «опасные люди».

«Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении РФ. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря», – сказал президент.

По его мнению, проще с теми людьми, у кого «нос в кокаине». «С такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – сказал Путин.

Отвечая на вопрос о возможности заключения «честного договора» с Западом, глава государства заявил, что «никому не верит». В то же время он отметил, что России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны», которые бы устроили Москву и в которые она поверит. Путин добавил, что Россия не купится на «какие-то просто пустые посылы» и не будет делать ничего, что не соответствует ее интересам.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва готова к переговорам с Киевом с учетом реалий. Украина отвергает возможность проведения переговоров – отказ от переговоров с нынешним руководством РФ прописан в указе украинского президента Владимира Зеленского от 4 октября 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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