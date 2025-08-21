Замглавы ЦИК приехал на Урал проверить, как идет подготовка к дистанционному голосованию

Сегодня Свердловскую область посетил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, который принял участие в расширенном заседании Совета председателей теризибркомов региона.

Главной темой стала подготовка к дистанционному электронному голосованию. «Статистика показывает, что этот способ участия в выборах нужен и полезен избирателям. Самое главное, ДЭГ позволяет сохранить активное избирательное право и дать человеку возможность проголосовать, где бы он ни находился», – отметил Булаев.

Как сообщили в облизибркоме, уже 133 612 избирателя подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Это более 4% от общего числа избирателей.

Напомним, в 2024 году в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ приняли участие свыше 300 тысяч свердловчан. Из них 34,66% составила молодежь (18-35 лет), 60,06% – люди среднего возраста (35-59 лет) и 5,28% – пенсионеры (старше 60 лет). Статистика ДЭГ показала, что голосующих женщин (58,68%) больше, чем мужчин (41,32%), что в целом подтверждает федеральный тренд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

