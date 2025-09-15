Провал «Новых людей» и успех Паслера: эксперты обсудили итоги губернаторских выборов

Результаты выборов губернатора в Свердловской области показали, что не все партии подошли к ведению кампании достаточно профессионально. К такому выводу пришли участники экспертного клуба Екатеринбурга.

Одним из самых ярких примеров стал провал кандидата от «Новых людей» Ранта Краева – он набрал всего 2,72%. По мнению политолога Анатолия Гагарина, у партии был и есть потенциал в регионе, но кампания велась недостаточно профессионально. Агитация кандидата была недостаточно зрелой, хотя партия существует уже достаточно давно. Отметим, что Рант Краев потратил на кампанию больше денег, чем его конкуренты (за исключением Паслера), но вложения не оправдали себя.

Что касается результата врио, то, по мнению Гагарина, и явка почти в 40%, и результат Паслера – 61,3% говорят о том, что уральцы оценили потенциал нового руководителя области.

Немного удивил экспертов результат либерал-демократа Александра Каптюга – 6,09%, так как кандидат почти не вел публичной кампании. Тем не менее, он сумел опередить своего соперника из «Новых людей». «Бренд ЛДПР набирает силу. В некоторых регионах она уже стала второй партией после «Единой России». Когда-то так было и в Свердловской области», – отметил Гагарин.

Кандидаты от КПРФ и СР, Александр Ивачев и Андрей Кузнецов, оба использовали в своих кампаниях ролики, созданные с помощью ИИ. По мнению Гагарина, Кузнецов был не очень похож в видео на самого себя, но ролик показался экспертам интересным, если бы он развил эту тему, мог бы получить больше голосов. А так его результат составил 12,66%. Александр Ивачев получил 15,25%. Эксперты считают, что это максимум. При этом ролики, сгенерированные нейросетью и изображающие Ивачева супергероем, повеселили молодежь, но вряд ли подвигли ее голосовать за КПРФ. «ИИ – не панацея. Все зависит от промпта, от технолога, который его прописывает», – считает эксперт.

В целом эксперты оценили кампанию как спокойную, прошедшую без скандалов и нарушений. Сожаление экспертов вызвало лишь то, что на многих избирательных участках слишком быстро заканчивалась булочки в буфете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

