«Только не списывай точь-в-точь». Обзор губернаторской агиткампании-2025

Меньше недели остается до старта трехдневных досрочных выборов губернатора Свердловской области. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Как они вели агиткампанию и что обещают избирателям – в обзоре «Нового Дня».

Денис Паслер: «Позвали – я пришел»

Назначенный в марте врио губернатора Свердловской области – основной кандидат кампании. Пожалуй, главная интрига выборов, сможет ли Паслер преодолеть планку 65% – результат его предшественника Евгения Куйвашева в 2022 году. Агитационная кампания действующего руководителя области была разношерстной. Первоначальный слоган Паслера «Урал позвал» трансформировался в «Урал позвал работать», а затем превратился в «Работать здесь и сейчас». Были еще и баннеры на остановках, где пиарщики кандидата поиграли со шрифтом, и получилось «СВОй губер». Еще один штрих – во всех государственных и муниципальных медиа фамилию основного кандидата пишут исключительно капслоком. Сам же Денис ПАСЛЕР пытается быть «народным губернатором» и публикует в соцсетях фотографии, как он копает картошку и собирает грибы в лесу.

Что касается программы действующего врио, то у него оказалось пять – но не причин – а «за», чтобы получить голоса избирателей. Этот ход, кстати, тоже отсылает к предвыборной агитации бывшего губернатора, который искал пять «точек опоры» для сильного Урала. Итак, что обещает Денис Паслер:

– построить новые больницы в Арамили, Реже, Берёзовском, Серове, Артёмовском, Екатеринбурге, Верхней Пышме, отремонтировать 150 медучреждений;

– построить 9 новых школ в регионе и 10 детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти;

– модернизировать 2000 объектов ЖКХ;

– построить 16 миллионов квадратных метров жилья в Свердловской области;

– развивать общественный транспорт Екатеринбург, в том числе метро (екатеринбуржцы точно запомнят это обещание);

– расширить региональную программу материнского капитала;

– создать в Свердловской области экономику замкнутого цикла со стопроцентной переработкой отходов.

Еще одним обещанием провластного кандидата стал запуск туристического проекта «Серебряное кольцо Урала» по историческим городам Свердловской области. Три года назад его предшественник обещал свердловчанам тур «Золотое кольцо Урала». Инфляция, как она есть.

Александр Ивачев: «Да свой я, свой»

Кандидат КПРФ в агитации использует троллинг оппонента из «Единой России». Слоган «Сильному Уралу – свой губернатор» отсылает к плакатам Паслера на остановках. В партийных газетах коммунист тоже старается сойти за своего: «Я обращаюсь к вам не как политик и кандидат, а как ваш земляк…» Любопытно, что Ивачев в агитации также подчеркивает, что он кандидат физико-математических наук, но скромно умалчивает, работал ли он когда-нибудь по специальности. А в сгенерированном нейросетью ролике лидер свердловских коммунистов почему-то выступает в образе супергероя из американских комиксов.

Предвыборная программа Александра Ивачева наполовину состоит из тезисов трехлетней давности. Например, коммунист по-прежнему обещает вернуть прямые выборы мэров, остановить приватизацию государственных и муниципальных предприятий и принять закон «О детях войны». Но появились и более актуальные обещания:

– за пять лет провести капремонт во всех школах Свердловской области;

– запретить оптимизацию больниц, найти дополнительно 12 тысяч медработников (как, не уточняется);

– перестать финансировать ФК «Урал» и «показные мероприятия», а сэкономленные деньги направить на ремонт стадионов и школьных спортзалов;

– отставка неэффективных чиновников, упразднение управленческих округов в Свердловской области;

– пересмотр налоговой политики в пользу муниципалитетов;

– национализация заброшенных сельскохозяйственных земель.

Андрей Кузнецов: «За тех, кто…»

Кандидат от «Справедливой России» очень любит в агитации обыгрывать свою фамилию. В партийной газете на первой полосе красуется нескромное «Кузнецов. Я пошел бы с ним в разведку». Тут читатели, конечно, должны угадать отсылку к легендарному разведчику Николаю Кузнецову. В сгенерированном ролике кандидат, мало похожий на себя, изображает кузнеца, который молотом разбивает проблемы свердловчан. Собственно, и слоган кампании: «За тех, кто трудится. За тех, кому трудно». Три года назад Кузнецов шел на губернаторские выборы с лозунгом «За трудовой Урал».

Вот что обещает кандидат своим избирателям:

– заморозить тарифы ЖКХ;

– установить госрегулирование цен на продукты первой необходимости;

– установить МРОТ в Свердловской области в размере 50 тысяч рублей, прожиточный минимум – 40 тысяч рублей;

– запретить мигрантам работать в такси, общепите, торговле и курьерских службах, ввести биометрию для гастарбайтеров, запретить въезд их семей;

– выдавать семьям квартиру за третьего ребенка и индивидуальный дом – за пятого;

– запретить оптимизацию больниц в муниципалитетах.

Рант Краев: «Стоит – орет»

Представитель «Новых людей» проводит кампанию в духе «Стильно, модно, молодежно». Самая запоминающая листовка кандидата – та, где он кричит на фоне слова «Выборы». То ли Рант Краев в ужасе от происходящего, то ли это какой-то тайный знак избирателям. Еще одна примечательная деталь: на всех агитационных мероприятиях волонтеров «Новых людей» сопровождал зеленый слоник. Значение этого символа тоже остается загадкой.

В своей агитации Краев использует слоган «Да переменам!» и выбирает нетипичные темы для саморекламы. Например, в соцсетях он предложил ввести «антипетушиный сбор», имея в виду самокатчиков. Летом под предлогом акции «Чистые реки» исследовал дно Исети. В целом список обещаний Ранта Краева выглядит так:

– льготная региональная ипотека под 6% для медработников, учителей, сотрудников МЧС и полиции;

– открыть курсы для старшего поколения, обучать пенсионеров, как пользоваться соцсетями, организовать для них клубы по интересам;

– гранты для семейного бизнеса;

– ввести льготы для владельцев электромобилей;

– пересадить чиновников на общественный транспорт;

– компенсировать жителям отключение воды из-за коммунальных аварий;

– снизить налоги и поддерживать отечественных производителей.

Александр Каптюг: «Выбирай… хоть что-нибудь»

Пока что у кандидата от ЛДПР, как и три года назад, самая незаметная агиткампания. Запомнились только уличные баннеры со странным слоганом: «Выбирай силу! Правду!» Сам Каптюг все лето активно ходил по общественным мероприятиям и праздникам, чтобы хоть как-то закрепиться в памяти избирателей. Свою губернаторскую программу кандидат выложил на личной странице в VK. Ее тезисы почти дословно повторяют пункты партийной программы ЛДПР. Что обещает Александр Каптюг:

– бороться с ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ;

– защитить пожилых людей от телефонных мошенников;

– ужесточить наказание для наркоторговцев;

– добиваться пожизненного заключения для опасных рецидивистов и педофилов;

– защитить потребительский рынок от подделок;

– борьба с нелегальными мигрантами.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube