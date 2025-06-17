Сколько будут стоить выборы губернатора и как на них голосовать. Дайджест «Нового Дня»

В Свердловской области стартовала избирательная кампания по досрочным выборам губернатора. Рассказываем, что в ней будет нового.

Трехдневное голосование

Жители смогут голосовать в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Официальное решение свердловский избирком примет 20 июня. «Мы взвесили все за и против, обсудили эту тему с образовательными организациями, где располагаются избирательные участки. Многодневное голосование удобно для избирателей, а еще способствует повышению явки. Как показала статистика президентских выборов в 2024 году, большая часть людей шла голосовать в пятницу. В субботу было потише, а в воскресенье на участки пришли те, кто привык голосовать именно в этот день», – рассказала председатель областного избиркома Елена Клименко.

Добавим, что при многодневном варианте отменяется досрочное голосование. К тому же не будет «дня тишины».

Бюджет выборов – 600 миллионов рублей

Утверждать смету избирательной компании свердловский избирком будет 20 июня. Елена Клименко пояснила, что возросшие затраты на организацию выборов обусловлены индексацией оплаты труда членов избирательных комиссий и расходов на транспорт. Львиная доля бюджета уйдет на проект «Информ УИК» – информирование свердловчан о предстоящих выборах.

Чтобы поддержать интерес уральцев к выборам, областной избирком обещает каждому пришедшему на участок подарить «календарик избирателя», в котором год начинается с сентября. Впервые голосующие 18-летние свердловчане также получат небольшие сувениры.

Видеонаблюдение

На каждом избирательном участке будет установлен видеорегистратор с круглосуточной записью. Избирком планирует использовать почти 2 тысячи устройств. Вопрос с установкой камер для прямой трансляции с участков сейчас прорабатывается в министерстве цифрового развития Свердловской области. Как и в прошлые годы, трансляция будет вестись на служебный портал, доступ к которому будут иметь только участники выборов – избирательные комиссии, кандидаты, наблюдатели и партии. Для обычных жителей доступ сильно ограничен: посмотреть на процесс голосования в прямом эфире можно будет только на большом экране в центре общественного наблюдения.

«Это решение федерального центра. Общедоступные прямые трансляции с участков стали закрывать после того, как появились фейковые ролики. Видеонаблюдение стало таким, как есть сейчас из-за случаев злоупотребления», – объяснила «Новому Дню» Елена Клименко.

Добавим, что на предыдущих выборах губернатора Свердловской области использовалось порядка 250 камер видеонаблюдения. Они были установлены на всех крупных избирательных участках региона. Причем это камеры, которые монтируются исключительно для выборов. В школах во время проведения ЕГЭ работают другие камеры.

Дистанционное электронное голосование

ЦИК России согласовал проведение ДЭГ на территории Свердловской области. Региональный избирком утвердит этот способ голосования 26 июня. Важно помнить, что для электронного волеизъявления необходимо заранее подать заявку на «Госуслугах» – сделать это нужно до 8 сентября. Портал ДЭГ открывается в 8 часов утра 12 сентября и закрывается в 20 часов вечера 14 сентября. Голосовать можно в любой момент в рамках этого периода (хоть ночью) и находясь в любом регионе России. Главное, отключить на телефоне сторонние программы, которые меняют местоположение пользователя. Об особенностях ДЭГ можно почитать в интервью с Еленой Клименко.

Кабинет избирателя на «Госуслугах»

В личном аккаунте есть вкладка «Мои выборы» (в поисках поможет робот Макс), где размещена вся информация о текущих выборах по месту жительства. Например, там можно узнать номер и адрес своего избирательного участка, сведения о способах голосования и сроках подачи заявок, а также все подробности об избирательной кампании. Новинка этого года – теперь на «Госуслугах» есть полная информация о кандидатах. Раньше ее можно было увидеть только на информационном стенде на участке или на сайте избиркома.

Другие способы голосования

В Свердловской области сохраняется механизм «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по прописке на любом удобном участке на территории региона. Заявки на такой способ голосования принимаются до 8 сентября через избиркомы, МФЦ или на «Госуслугах».

«Конечно, с появлением ДЭГ инструментом «Мобильный избиратель» стали пользоваться меньше. В основном этот способ голосования выбирают приезжие жители из других регионов во время федеральных выборов», – пояснила «Новому Дню» Елена Клименко.

У избирателей есть еще одна возможность проголосовать, если они по каким-то причинам не могут дойти до своего участка. С 4 сентября до 14:00 последнего дня выборов 14 сентября избирком будет принимать заявления для голосования на дому. К заявителям приходят члены участковой комиссии с переносным ящиком, куда складываются бюллетени.

Кого выбираем?

Досрочные выборы губернатора Свердловской области уже назначены. В ближайшее время будут объявлены еще четыре местных кампании. В сентябре пройдут выборы думы Махневского муниципального округа, а также по два депутата будут избраны в думы Нижнетуринского, Пышминского округов и Дружининского поселения. По данным избиркома, муниципальные выборы также будут трехдневными с возможностью выбрать ДЭГ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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