«Главное – не стать политическим лузером». На выборах губернатора оппозиция теперь борется за то, чтобы не занять последнее место

В Свердловской области определились основные участники досрочных выборов губернатора. Это Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР) и Александр Ивачев (КПРФ). Этап выдвижения продлится до 25 июля, но в целом политический ландшафт избирательной кампании уже сформирован, считает политолог Анатолий Гагарин. Эксперт рассказал «Новому Дню», каких интриг можно ожидать в губернаторской гонке.

«С главным кандидатом все понятно. Его лидерские позиции уже обозначены, вопрос заключается лишь в процентах. Ходят слухи, что нужна явка 35% – как по области, так и по Екатеринбургу. С крупными городами всегда было сложно в плане явки. Для муниципальных властей такая планка – своеобразный стимул. Напомню, в Древнем Риме стимулом называли заостренную палку, которой подгоняли рабов. Мы видим, что есть проблемы с узнаваемостью главного кандидата и общей информированностью населения о выборах. Все как-то смирились, что в регионе новый руководитель. Для жителей прийти на участки и проголосовать – значит проявить дополнительную активность. Хотя в регионе будет трехдневное голосование и ДЭГ, поэтому я думаю, что достичь явки в 35% вполне реально», – рассуждает собеседник агентства.

Для многих неожиданным стало выдвижение депутата Госдумы Станислава Наумова в губернаторы Свердловской области. Анатолий Гагарин отмечает, что для партий «системной оппозиции» фактически началась подготовка к выборам в федеральный парламент, которые пройдут в сентябре 2026 года.

«Интрига заключается в том, кто из четырех партий (кроме ЕР, – прим. ред.) займет второе и третье место. В целом, конечно, самое печальное – занять последнее, пятое место. Никто не хочет быть политическим лузером. С появлением Наумова конфигурация видоизменилась. Этот кандидат имеет большой политический опыт и активно работает в информационном поле. И многие замечают, что именно он претендует на второе место в губернаторских выборах. В партийных штабах сейчас некоторое замешательство, выдвижение Наумова привнесет хорошую конкурентную борьбу в кампанию. Думаю, мы услышим немало интересных заявлений от партийных кандидатов. Но чтобы побороться за второе-третье место, партиям необходимо не только мобилизовать свой электорат, но и откусить кусочек чужого. Для этого нужна добротная социология, которая позволяет понять, в каких электоральных зонах есть пересечения симпатий. Но, к сожалению, в последние годы избирательные кампании проходят скорее по наитию. Некоторые продолжают маниакально бить в одну точку, не понимая, что ситуация меняется, а вместе с ней меняется и менталитет избирателей. Многим партиям не помешало бы провести ревизию своих идей», – отметил Анатолий Гагарин.

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области будут трехдневными. Жители могут проголосовать 12, 13 и 14 сентября на избирательных участках или с помощью дистанционного электронного голосования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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