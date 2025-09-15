Избиратель пытался дважды проголосовать на выборах губернатора

За три дня голосования в свердловский избирком поступило 10 жалоб на нарушения. Ни одна из них не подтвердилась, сообщила «Новому Дню» председатель комиссии Елена Клименко.

Самый громкий скандал был с избирателем, который пытался дважды проголосовать в Орджоникидзевском районе. Мужчина прикрепился к мобильному участку, вынес с него бюллетень, а затем пришел на участок по своему месту жительства и требовал от комиссии выдать ему чистый бюллетень. «Провоцировал членов УИК, вел себя некрасиво», – рассказали в областном избиркоме.

Также в комиссию поступила жалоба на провокационный заголовок одного из сетевых изданий: «В Екатеринбурге выстроилась очередь за бесплатными бюллетенями». «Мы разъяснили, что избирательная комиссия не может влиять на редакционную политику СМИ», – отметила Елена Клименко.

Две жалобы пришли от наблюдателей, представляющих интересы кандидатов на муниципальных выборах. Одному из них показалось, что участковая комиссия не объявила выезд на голосование на дому (в этом случае члена УИК всегда сопровождает наблюдатель). Остальные обращения в областной избирком касались незаконной агитации в дни голосования, но они не подтвердились.

Напомним, в Свердловской области состоялись досрочные выборы губернатора, на которых победил кандидат «Единой России» Денис Паслер при явке 39,91% избирателей. Кроме того, в регионе прошли четыре муниципальные кампании: был избран состав думы Махневского МО и состоялись довыборы депутатов в Нижнетуринском и Пышминском округах, Дружининском городском поселении.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube