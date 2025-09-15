Денис Паслер выиграл выборы губернатора Свердловской области, получив 61,3 процента голосов по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев собрал 15,25% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов – 12,66% голосов, выдвинутый ЛДПР зампредседателя комитета заксобрания области по региональной политике и развитию местного самоуправления Александр Каптюг – 6,09%. Кандидат от «Новых людей», депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев получает 2,72% голосов.

Напомним, что 26 марта 2025 года Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина. Он сменил Евгения Куйвашева, руководившего регионом с 2012 года. До назначения Паслер возглавлял Оренбургскую область, где в сентябре 2024 года во второй раз победил на выборах, набрав 78,14% голосов избирателей. Отметим, что в Оренбурге губернатором с результатом 83,83 процента стал Евгений Солнцев, назначенный Путиным вместо Паслера.

Екатеринбург, Елена Васильева

