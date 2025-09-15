Инаугурация Паслера состоится уже завтра

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера состоится завтра, 16 сентября, в киноконцертном театре «Космос» (ул. Дзержинского, 2), сообщили в ДИПе.

Ранее сегодня областной избирком признал досрочные выборы губернатора Свердловской области состоявшимися и действительными.

Денис Паслер, соответственно, признан избранным на должность губернатора Свердловской области. Он получил 61,30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube