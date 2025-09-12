российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 сентября 2025, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале проголосовали 50% участников ДЭГ

В Свердловской области приняли участие в выборах губернатора уже 50% избирателей, зарегистрированных для дистанционного электронного голосования.

Как показывает портал ДЭГ, на момент написания новости электронные бюллетени получили 130 650 избирателей из 259 604 зарегистрированных, отправили – 129 815.

Председатель облизбиркома Елена Клименко на брифинге отметила, что даже на президентских выборах 2024 года в первые часы не было такого активного электронного голосования. «Я думаю, многие свердловские избиратели учли прошлый опыт и решили проголосовать пораньше. После 10:00 на портале ДЭГ увеличивается нагрузка из-за голосующих в центральных регионах России», – пояснила «Новому Дню» председатель областного избиркома Елена Клименко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

В Екатеринбурге открылся круглосуточный центр наблюдения за выборами (ФОТО) / «Единая Россия» заявила, что не рассылала предвыборных СМС / Екатеринбургские школьники покинули классы на три дня / Екатеринбуржцы получили СМС с призывом голосовать за кандидата от ЕР / Что будет за зеленку или поджог: в ФСБ напомнили об ответственности за создание помех выборам / Подать заявку на голосование на дому можно до 14:00 воскресенья / 7,6% свердловских избирателей изъявили желание голосовать электронно на выборах губернатора / В школах Екатеринбурга введут дистант из-за выборов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,