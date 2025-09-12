На Урале проголосовали 50% участников ДЭГ

В Свердловской области приняли участие в выборах губернатора уже 50% избирателей, зарегистрированных для дистанционного электронного голосования.

Как показывает портал ДЭГ, на момент написания новости электронные бюллетени получили 130 650 избирателей из 259 604 зарегистрированных, отправили – 129 815.

Председатель облизбиркома Елена Клименко на брифинге отметила, что даже на президентских выборах 2024 года в первые часы не было такого активного электронного голосования. «Я думаю, многие свердловские избиратели учли прошлый опыт и решили проголосовать пораньше. После 10:00 на портале ДЭГ увеличивается нагрузка из-за голосующих в центральных регионах России», – пояснила «Новому Дню» председатель областного избиркома Елена Клименко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

