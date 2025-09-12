«Спрашивают, как найти свой участок»: в ЦОН поступило 237 звонков в первые часы выборов

В кол-центр Центра общественного наблюдения поступило более 200 звонков за первые часы голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Как сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко, большинство обращений связано с поиском информации. Избиратели спрашивают, как найти свой избирательный участок, в какое время можно проголосовать, а также как проголосовать электронным способом.

В ЦОН уточнили, что утром много вопросов поступало по открепительным удостоверениям. Звонившим разъяснили, что для голосования на участке не по месту прописки нужно было подать заявление «Мобильный избиратель» до 8 сентября.

Серьезных нарушений на выборах в первые часы не зафиксировано. «Все работает в штатном режиме. Если и возникают вопросы на избирательном участке, то они решаются на месте», – отметила Елена Клименко.

В Свердловской области явка по дистанционному электронному голосованию составила 53% на 13:00. Первая информация о явке на избирательные участки появится к 16:00.

