«Единая Россия» заявила, что не рассылала предвыборных СМС

Свердловское отделение партии «Единая Россия» заявило, что не имеет отношения к вчерашней массовой СМС-рассылке. В сообщениях от адресата InfoER, напомним, был призыв голосовать за кандидата ЕР и гиперссылка, где это можно сделать. По словам получателей, ссылка в сообщении была «битая».

«Партия «Единая Россия» не имеет отношения к данной рассылке. Кроме того, просим жителей не переходить по данной ссылке», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии. Стоит отметить, что странные СМС пришли абонентам оператора «Мотив».

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября. В кампании участвуют пять кандидатов: Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

