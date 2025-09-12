российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 сентября 2025, 14:24 мск

От 5% до 35%: как уральские города голосуют за губернатора

Избирком Свердловской области опубликовал первые данные о явке избирателей на выборы губернатора. По состоянию на 15:00 местного времени проголосовали 16,09% граждан, имеющих право голоса.

Традиционно самая низкая явка – в областном центре. Из районов Екатеринбурга самым равнодушным к выборам оказался Железнодорожный – проголосовали только 5,35% избирателей. На Уралмаше к 15:00 на выборы пришли 6,79% граждан, в Академическом – 5,80%, на ВИЗе – 6,89%.

В городах-спутниках ситуация неоднозначная. Верхняя Пышма показала явку в 12,43%, Арамиль – 6,45%, Березовский – 8,86%, Полевской – 8,17%, Среднеуральск – 13,10%.

В Первоуральске явка – 7,70%, в Нижнем Тагиле – около 13%, Каменске-Уральском – 13,15%.

Самые высокие результаты на 15:00 показали ЗАТО Свободный – 34,38%, Таборы – 30,73%, Пелым – 29,95%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

