Проиграть выборы – дорого. Как кандидаты в губернаторы тратили деньги на агитацию

Свердловский избирком опубликовал итоговые финансовые отчеты участников досрочных выборов губернатора, состоявшихся с 12 по 14 сентября. Общие расходы кандидатов на агитацию превысили 93 миллиона рублей. «Новый День» выяснил, чья кампания была самой эффективной (но не победной).

Рант Краев: 1 голос = 806,1 рубля

Безусловно, главный неудачник прошедших выборов. Кандидат «Новых людей» потратил на агитацию 28,8 миллиона рублей (второе место по тратам), но занял последнее, пятое место с результатом 2,72%. В абсолютных цифрах за Краева, депутата регионального парламента, проголосовали 35 811 свердловчан. Это почти в два раза ниже результата «варяга» Александра Демина, который три года назад баллотировался от «Новых людей» в губернаторы Свердловской области.

Интересно, что кандидат вложил в кампанию 300 тысяч рублей из собственных средств, почти 2,9 миллиона ему дала партия, а большую часть расходов (25,6 миллиона) составили спонсорские пожертвования. Дороже всего Ранту Краеву обошлись публичные агитационные мероприятия, на которые он потратил почти 14 миллионов рублей. Политконсалтинг стоил кандидату «Новых людей» 8,6 миллиона рублей. На изготовление неординарных листовок и более обычных газет, роликов и рекламы в интернете ушло в общей сложности 5,9 миллиона рублей.

Денис Паслер: 1 голос = 60,8 рубля

Врио губернатора использовал по максимуму свой избирательный фонд (лимит – 50 миллионов рублей). Он потратил на агитацию 49 миллионов рублей: половину этих денег Паслер получил от «Единой России», остальную часть – от компаний-спонсоров. На печатную агитацию и аудиовизуальную рекламу провластного кандидата ушло 33,8 миллиона рублей, расходы на телерадиовещание составили 11,1 миллиона рублей, а на проведение публичных мероприятий – всего 250 тысяч. Оплата услуг консультационного характера обошлась Денису Паслеру в 3,5 миллиона рублей.

Что в итоге? Новоизбранный губернатор получил 61,3% голосов избирателей, немного не дотянув до результата своего предшественника (Евгений Куйвашев в 2022 году набрал 65,78%). Однако в абсолютных цифрах Паслер заручился большей поддержкой населения, за него проголосовали 805 868 жителей Свердловской области (за Куйвашева – 618 тысяч человек). При этом явка на выборах-2025 составила 36,2% избирателей, таким образом, был преодолен антирекорд 2022-го года.

Александр Каптюг: 1 голос = 58,4 рубля

Кандидат ЛДПР, как и в прошлые годы, не стремился много тратить на агитацию. От партии он получил 4,6 миллиона рублей, еще 20 тысяч добавил из своего кармана. Почти все эти деньги ушли на печатные листовки и рекламные щиты, еще 300 тысяч Каптюг потратил на организацию сбора подписей муниципальных депутатов для своего выдвижения. В графе «оплата услуг по договорам» значится 200 рублей.

На выборах за Александра Каптюга проголосовали чуть более 80 тысяч избирателей, или 6,09%. Он улучшил свой результат трехлетней давности, однако в губернаторской гонке все равно занял лишь четвертое место.

Андрей Кузнецов: 1 голос = 36,7 рубля

Траты на агитацию кандидата «Справедливой России» составили 6,1 миллиона рублей. Из них 3,3 миллиона выделила партия, а 2,8 миллиона рублей пожертвовали граждане. Для рекламы Кузнецов выбрал телевидение (расходы – почти 1,1 миллиона рублей), газеты, листовки и ролики (почти 3,4 миллиона рублей). Консультационные услуги обошлись кандидату в 1,3 миллиона рублей.

В целом губернаторскую кампанию можно признать удачной для Кузнецова. Он потратил меньше, чем три года назад, но в два раза улучшил свой результат – получил 166 тысяч голосов избирателей или 12,66%. Однако главной цели «справедливоросс» не достиг, ему не удалось обогнать конкурента из КПРФ.

Александр Ивачев: 1 голос = 24,7 рубля

Лидер свердловских коммунистов вновь показал чудеса предвыборной экономии. Он занял второе место с результатом 15,25% (хотя это чудовищное отставание от победителя), и в абсолютных цифрах получил голоса 200 тысяч человек. При этом на кампанию он потратил 4,95 миллиона рублей, которые ему выделила КПРФ. Большая часть средств ушла на изготовление печатных агиток и баннеров, еще 22 тысячи рублей кандидат израсходовал на рекламу в газетах.

***

Стоит отметить еще двух участников выборов, выбывших по ходу избирательной гонки. Кандидатура депутата Госдумы Станислава Наумова была многообещающей, но он исчез из поля зрения также внезапно, как и появился. Более упорным был Динамудин Садихов, которого выдвинула партия «Гражданская инициатива» (на данный момент ликвидирована решением Верховного суда РФ). Он вложил в кампанию почти 250 тысяч рублей из собственных средств, но успел потратить только 11,2 тысячи рублей. Садихов не прошел муниципальный фильтр, сдав один подписной лист в свою поддержку. Избирком отказал кандидату в регистрации – тот пытался судиться, но безуспешно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube