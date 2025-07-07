С губернаторских выборов на Урале снимается один кандидат

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов передумал участвовать в досрочных выборах губернатора Свердловской области.

«Проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области. Многие, к кому я лично обратился, сообщили, что уже поддержали кого-то из других кандидатов. В такой ситуации я принял решение снять свою кандидатуру. Всем успеха!», – написал Станислав Наумов в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», ранее для участия в выборах выдвинулись шесть кандидатов: Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ) и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Для регистрации кандидаты должны пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 7,9% от общего числа местных депутатов (около 120 человек).

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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