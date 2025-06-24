На губернаторские выборы заявился шестой участник

На досрочные выборы губернатора Свердловской области выдвинулся кандидат от партии «Гражданская инициатива» Динамудин Садихов. Сегодня он сдал документы в региональный избирком. Этап выдвижения кандидатов завершится 25 июля.
Ранее кандидатами стали Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР) и Александр Ивачев (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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