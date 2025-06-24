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Вторник, 24 июня 2025, 11:31 мск

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На губернаторские выборы заявился шестой участник

Фото: избирательная комиссия Свердловской области

На досрочные выборы губернатора Свердловской области выдвинулся кандидат от партии «Гражданская инициатива» Динамудин Садихов. Сегодня он сдал документы в региональный избирком. Этап выдвижения кандидатов завершится 25 июля.

Ранее кандидатами стали Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР) и Александр Ивачев (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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