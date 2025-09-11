В Екатеринбурге открылся круглосуточный центр наблюдения за выборами (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылся Центр общественного наблюдения за выборами губернатора Свердловской области. По традиции он расположился во Дворце молодежи – на третьем этаже. Здесь находится видеостена, на которую ведется прямая трансляция из 250 избирательных участков, и колл-центр для работы с вопросами избирателей.

«Вопросы, поступающие в Центр общественного наблюдения, будет анализировать Избирательная комиссия Свердловской области. Поэтому все запросы мы будем обрабатывать практически в режиме онлайн», – сообщила председатель областного избиркома Елена Клименко.

Систему видеонаблюдения за выборами обеспечивают порядка 2 тысяч устройств. Цифровые камеры с прямой трансляцией установлены на избирательных участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Верхней Пышме. На других участках будут стоять видеорегистраторы с функцией записи.

«На этих выборах мы используем современные камеры с более высоким разрешением. При необходимости картинку с трансляции можно увеличить. На каждом участке установлены по две камеры под определенным ракурсом, чтобы охватить всю площадь помещения. Изображение с камер обновляется каждые 10 секунд. Информация через защищенные каналы поступает в центр обработки данных, где будет храниться в течение трех месяцев», – рассказал директор екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Представитель провайдера также пояснил, каким образом видеонаблюдение на выборах защитят от возможных кибератак: «Дежурная смена будет в круглосуточном режиме отслеживать все попытки DDoS-атак на инфраструктуру. Кроме того, на территориях мы организовали круглосуточное дежурство аварийных мобильных бригад, которые будут оперативно реагировать в случае каких-либо инцидентов».

«Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру для видеонаблюдения за выборами по государственному контракту с минцифры Свердловской области. Однако стоимость госконтракта не называется, министр Михаил Пономарьков уклонился от ответа на вопрос корреспондента «Нового Дня».

Напомним, видеонаблюдение за процессом голосования будет ограниченным. Трансляцию из избирательных участков в прямом эфире могут смотреть члены избирательных комиссии, партийные штабы кандидатов и общественные наблюдатели. Обычным избирателем нужно идти в ЦОН, который, как обещают учредители, 12, 13 и 14 сентября будет работать круглосуточно.

