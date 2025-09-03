На 250 избирательных участках установят видеонаблюдение за выборами губернатора

На избирательных участках в Свердловской области завершился монтаж камер видеонаблюдения. С их помощью председатели избирательных комиссий, кандидаты и их партийные штабы смогут круглосуточно наблюдать за процессом голосования с 12 по 14 сентября.

Как сообщили в областном избиркоме, камеры видеонаблюдения установлены на 250 избирательных участках в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Верхняя Пышма. В дни голосования с них будет идти прямая трансляция на служебный портал и в центр общественного наблюдения (ЦОН), который откроется в уральской столице. На остальных избирательных участках будут использованы видеорегистраторы с режимом записи. В помещениях для голосования установлено по два устройства.

Видеонаблюдение на выборах традиционно организует «Ростелеком». «Наша компания обеспечивает видеонаблюдение на выборах всех уровней с 2012 года, и для нас это большая ответственность. Мы используем собственные защищенные высокоскоростные каналы связи и центры обработки данных. Надежность наших систем подтверждена на федеральном уровне: они успешно выдерживали высокие нагрузки и противодействовали кибератакам во время выборов президента и при проведении Единого государственного экзамена», – рассказал директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков.

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко отметила, что портал имеет простой интерфейс, с помощью которого можно быстро найти нужную УИК и посмотреть, что происходит на участке. Также будет работать видеостена в ЦОН, куда смогут попасть и обычные избиратели.

Напомним, ограниченный доступ к видеонаблюдению ЦИК РФ ввел в 2021 году на выборах депутатов Госдумы. Тогда на всю Свердловскую область открылся один центр общественного наблюдения в Екатеринбурге. В последующие избирательные кампании такая практика продолжилась, в том числе и на президентских выборах-2024. «Это решение федерального центра. Общедоступные прямые трансляции с участков стали закрывать после того, как появились фейковые ролики. Видеонаблюдение стало таким, как есть сейчас из-за случаев злоупотребления», – объясняла ранее Елена Клименко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube