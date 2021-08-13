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Пятница, 13 августа 2021, 08:53 мск

Новости Екатеринбург

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Видеонаблюдение на выборах-2021 будет закрыто для обычных граждан

В Свердловской области около 60% избирательных участков оснастят камерами для трансляции парламентских выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Однако в этом году по решению Центризбиркома видеонаблюдение не будет общедоступным. Веб-картинку процесса голосования жителей получат только избирательные комиссии, штабы кандидатов и партий, общественные наблюдатели.

«В регионе всего 2486 постоянных и 38 временных избирательных участков. Видеонаблюдение от ПАО «Ростелеком» будет обеспечено с 1531 избирательного участка и из 80 территориальных избирательных комиссий. Еще 993 участка будут обеспечены видеорегистраторами (они ведут запись, а не трансляцию, – прим. ред.), которые закупает и устанавливает избирательная комиссия Свердловской области», – сообщил председатель облизбиркома Владимир Русинов.

В Екатеринбурге трансляцию трехдневных выборов можно будет посмотреть в Центре общественного наблюдения, который расположится на двух этажах Дворца молодежи. Там будут места не только для общественников и журналистов, но и для заинтересованных избирателей, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома. То есть формально у обычных граждан будет доступ к видеонаблюдению, только для этого им придется лично придти в ЦОН и смотреть только ту трансляцию, которую предоставляет избирком. Поэтому об открытости процедуры говорить не приходится. «Новый День» направил запрос в «Ростелеком» с просьбой объяснить технические нюансы видеотрансляции выборов в этом году.

Во время кампании в Госдуму в 2016 году видеонаблюдение было доступным для всех. ЦИК организовывал трансляцию выборов на специальном сайте, где даже не требовалась авторизация пользователей. Впервые камеры видеонаблюдения на избирательных участках появились весной 2012 года, когда граждане России избирали президента страны. Решение было принято после волны масштабных митингов против фальсификаций на выборах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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