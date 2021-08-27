В «Ростелекоме» рассказали, кто и как получит доступ к видеонаблюдению на выборах

В этом году видеонаблюдение на выборах будет доступно только участникам избирательной кампании. Журналисты смогут наблюдать за процессом голосования в специально отведенном месте. Например, в Екатеринбурге рабочие места для прессы организуют в Центре общественного наблюдения, расположенном в здании Дворца молодежи. «Новый День» выяснил, как будет технически устроена трансляция с избирательных участков.

В Свердловской области веб-камеры появятся на 1531 избирательном участке и в 80 территориальных избирательных комиссиях. На каждом участке будет установлено по две камеры видеонаблюдения. Монтаж оборудования должен завершиться до 9 сентября. На данный момент сотрудники «Ростелекома» установили около 75% камер, сообщили агентству в пресс-службе компании.

В этом году трансляция с участков будет идти на служебный портал, а не на общедоступный, как было в прошлые выборы. Она начнется в 8:00 (по местному времени) 16 сентября и завершится с окончанием избирательных действий 19-20 сентября. То есть видеонаблюдение охватит ввод данных протоколов УИК и составление протоколов ТИК об итогах голосования.

«Доступ к служебному порталу осуществляется через личный кабинет участника избирательного процесса на «Госуслугах» и учетную запись для центров наблюдения. Чтобы получить доступ, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», иметь личный кабинет избирательной комиссии, политической партии или кандидата и иметь статус участника избирательного процесса», – пояснили в «Ростелекоме». Иными словами, передать доступ к трансляции постороннему человеку невозможно.

Архив видеозаписей на служебном портале будет храниться в течение 3 месяцев. В Центре общественного наблюдения записи будет храниться 1 год. Ранее в областном избиркоме рассказали, что в ЦОН будет организована видеостена с трансляцией процесса голосования. Все дни выборов центр будет работать круглосуточно. Напомним, выборы в Госдуму и свердловское заксобрание продлятся три дня – с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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