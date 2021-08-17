Журналистам обеспечат круглосуточный доступ в ЦОН

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов объяснил, почему в этом году видеонаблюдение на выборах будет ограничено для большинства граждан.

«Порядок видеонаблюдения, как и в прошлые годы, был определен Центральной избирательной комиссией. Порядок таков, что наблюдать выборы смогут политические партии и кандидаты, которые получат аккаунт для входа в трансляцию, и Центр общественного наблюдения Свердловской области, где будут рабочие места для СМИ. Журналисты, придя туда, тоже получат доступ к видеонаблюдению, причем ЦОН будет работать круглосуточно», – сообщил глава избиркома.

На вопрос, как в центре будут обеспечены меры санитарной безопасности при скоплении журналистов, Русинов не смог ответить. По его словам, «ЦОН – это история не избиркома, а областной общественной палаты».

Как сообщал «Новый День», видеонаблюдение будет организовано на 1531 избирательном участке в Свердловской области, еще 993 участка оборудуют видеорегистраторами для ведения записи. Веб-камеры будут работать круглосуточно в течение трех дней голосования. Бюллетени с голосами избирателей члены УИК будут упаковывать в специальные сейф-пакеты, а их запирать в металлические ящики.

«Система настроена на открытую и честную избирательную кампанию, поэтому никаких претензий и сомнений в легитимности результатов выборов возникнуть не должно. Возможность каких-то вбросов – это все из разряда фейков и домыслов», – заявил Русинов.

Напомним, во время кампании в Госдуму в 2016 году видеонаблюдение было доступным для всех граждан. ЦИК организовывал трансляцию выборов на специальном сайте, где даже не требовалась авторизация пользователей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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