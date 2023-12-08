Видеонаблюдение на президентских выборах-2024 не будет всеобщим

На трехдневных выборах президента России в 2024 году будет организовано видеонаблюдение. Соответствующий проект разработала Центральная избирательная комиссия РФ.

Средства видеонаблюдения планируется установить на постоянных избирательных участках, в территориальных избирательных комиссиях и в ТИК ДЭГ – всего около 40 тысяч объектов. При этом камер не будет на временных участках, образованных в больницах, СИЗО, воинских частях, судах, на полярных станциях и в помещениях для голосования, которые находятся за рубежом.

В объектив камеры должны попадать места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и КОИБ, сейфы для хранения избирательных документов. Когда члены участковых комиссий будут согласно процедуре перекладывать бюллетени из переносных ящиков и в сейф-пакеты, в кадре трансляции разместят поясняющие таблички. В ЦИК напомнили, что видеонаблюдению не подлежат списки избирателей с персональными данными и кабины для тайного голосования.

В ЦИК также указали, кто получит доступ к трансляции хода президентских выборов. Это избирательные комиссии, кандидаты и представители их партий, наблюдатели от общественных палат, уполномоченные по правам человека, представители Совета по правам человека и технические операторы из Минцифры России. Обычные избиратели смогут посмотреть трансляцию только в центрах общественного наблюдения.

Как пояснили «Новому Дню» в свердловском избиркоме, камеры будут установлены на всех постоянных избирательных участках – их в регионе 2446. Но пока неясно, какие УИК будут доступны для прямой трансляции выборов, а где разместят видеорегистраторы.

Напомним, ограниченный доступ к видеонаблюдению ЦИК РФ ввел в 2021 году на выборах депутатов Госдумы. Тогда на всю Свердловскую область открылся один центр общественного наблюдения в Екатеринбурге. В последующие избирательные кампании такая практика продолжилась.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов должно завершится не позднее 1 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2023, РИА «Новый День»

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