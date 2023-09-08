Следить за выборами онлайн в Екатеринбурге можно будет только в одном месте

В Екатеринбурге сегодня открылся Центр общественного наблюдения, где за выборами можно следить в режиме онлайн. На площадке во Дворце молодежи оборудована видеостена. На ней 9 и 10 сентября будет идти трансляция с камер, установленных на избирательных участках. Также в ЦОН все два дня голосования будет работать кол-центр.

Видеонаблюдение на выборах, как и в прошлые годы, обеспечивает ПАО «Ростелеком». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, специалисты смонтировали 125 камер на избирательных участках в Екатеринбурге. Кроме того, провайдер отвечает за качество связи в Центре общественного наблюдения.

«В ЦОН наша команда организовала два защищенных канала связи для трансляции изображения с портала на видеостену, а также обеспечила экспертов интернетом. Ко дню голосования также заработает горячая линия, по которой избиратели и наблюдатели смогут получать консультации», – рассказал директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

В дни голосования связисты будут работать в особом режиме. На случай внештатных ситуаций в «Ростелекоме» сформированы аварийно-восстановительные бригады. Оператор обещает вести круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения, чтобы обеспечить защиту оборудования, в том числе от хакерских атак.

Добавим, что помимо камер видеонаблюдения, на 434 участках Екатеринбурга будут применяться средства видеофиксации. Записи процесса голосования будут храниться в течение трех месяцев после опубликования результатов выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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