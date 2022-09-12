Явка на губернаторские выборы-22 была самой низкой за всю историю

Выборы губернатора в этом году показали самую худшую явку за всю историю таких голосований в Свердловской области. По данным избиркома, на участки пришли всего 28,47% избирателей.

Средний Урал начинал избирать губернаторов через весьма конкурентные выборы – первые три раза победу одерживал Эдуард Россель, но это была борьба, в которой соперники реально претендовали на победу. И выборы проходили в два этапа.

В 1992 году в избирательных бюллетенях было 9 фамилий. Свое мнение выразили 37,4% избирателей, лидировали глава областной думы Эдуард Россель и действующий глава областной администрации Алексей Страхов, но более половины голосов никто не получил. Во втором туре на выборы пришли 33,9% избирателей.

Выборы-99 тоже проходили в два этапа, но волеизъявившихся было больше: 40,92% в первом туре и 37,63% во втором. Выбирали из семи кандидатов, главным соперником Росселя стал Александр Бурков, который сейчас возглавляет Омскую область.

В 2003 году кандидатов было шесть, во второй тур вышел Антон Баков. В первом туре голосовали 33,61% избирателей, второй раз на участки пришли на две сотых процента меньше. А в 2004 году президент Владимир Путин отменил выборы глав регионов (к слову, еще через два года были внесены существенные изменения в правила проведения выборов вообще – отменили порог явки и графу «против всех»).

Губернаторов стали назначать, одним из последних назначенных стал Евгений Куйвашев – после того как его поставили руководить Свердловской областью, всенародные выборы вернулись. Статус избранного главы региона Куйвашев получил в 2017 году. О своем желании баллотироваться заявили тогда 11 человек, но получили регистрацию в избиркоме только шестеро – помимо представителей четырех парламентских партий это были кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров». Явка в тот год для региона была довольно высокой – 37,31%.

В последних выборах участвовали пять кандидатов. Евгений Куйвашев победил с серьезным перевесом, второго тура не будет, но вряд ли кто-то ожидал иного.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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