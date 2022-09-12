Новые «старые» лица и низкая явка: как прошли выборы губернаторов

В 14 регионах России накануне прошли выборы глав субъектов. Нигде нет необходимости в проведении второго тура, боле того, почти все губернаторы получили одобрение 70-80% проголосовавших. Правда, на участки пришло весьма мало избирателей, и в целом заметно: чем ниже явка, тем прочнее победа. Ни одного нового лица во главе субъектов после выборов не будет – все победители уже либо были губернаторами, либо незадолго до выборов были назначены врио.

Больше всего одобрительных голосов получили Алексей Цыденов (Бурятия) 86,23%, Максим Егоров (Тамбовская область) – 84,94% и Владимир Мазур (Томская область) – 84,94%. При этом в Тамбовской области одна из самых высоких явок: более 55%. В Саратовской области пришли 53,3% избирателей, во всех остальных регионах более половины голосующих выборы проигнорировали.

Многие кандидаты получили одобрение более чем 80% пришедших на избирательные участки – кроме тех, о ком говорилось выше, это главы Рязанской, Владимирской областей, Республики Марий Эл, Ярославской и Калининградской областей.

Меньше всего голосов получили губернаторы Удмуртии Александр Бречалов (64,38%), Свердловской области Евгений Куйвашев (65,78%) и Карелии Артур Парфенчиков (69,15%). При этом в двух последних регионах явка весьма невысокая: на Среднем Урале – менее 29%, в Карелии она не дотянула и до 28%. В Ярославской области только 26,6% избирателей проголосовали, во Владимирской области – 27,6%, и, весьма вероятно, в Томской области явка будет в числе самых низких – на 18 часов вечера там проголосовали менее 27%.

Добавим, ранее «Новый День» опрашивал политологов о том, почему в Свердловской области была самая низкая за всю историю выборов губернаторов. Эксперты сошлись во мнении – не было интриги.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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